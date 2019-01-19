Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации 19 января. Об этом американский лидер сообщил в Тwitter.



"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" завтра днем ​​в 15.00 в прямом эфире из Белого дома", − написал Трамп.



Напомним, 8 января Трамп обратился к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

