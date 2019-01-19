Народный фронт ведёт переговоры с Тимошенко

Центры влияния в партии "Народный фронт", прежде всего, глава партии Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков продолжают обсуждать с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко детали возможного предвыборного союза. Об этом говорится со ссылкой на источники во фракции НФ и в окружении Юлии Тимошенко в статье "Страны" "Как и о чем "Народный фронт" договаривается с Юлией Тимошенко".

"Переговоры идут со всеми группами влияния, кроме Турчинова" - отметил собеседник "Страны" в окружении Тимошенко.



Напомним, в Народном Фронте существует несколько неформальных групп, ориентирующихся в своей деятельности на экс-премьер-министра и партийного "кормчего" Яценюка, главу МВД Авакова, спикера Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Некоторые журналисты видят во фракции НФ также группу некогда главного спонсора политсилы, экс-депутата и близкого друга Яценюка Николая Мартыненко, который сложил депутатские полномочия после скандала с обвинениями Национального антикоррупционного бюро против него.



Отсутствие отношений с некогда ближайшим соратником Турчиновым - следствие громкого политического "развода" Тимошенко с ним (впрочем, и другими нынешними лидерами "Народного фронта") перед выборами в Раду 2014 года, после которого и возник НФ. И если разногласия с Яценюком и Аваковым были забыты, то Турчинов, как говорит источник в "Батькивщине", до сих пор "не прощен".



Вряд ли это его беспокоит, ведь секретарь СНБО сильно сблизился с президентом, и даже на заседания фракции своей партии он уже не ходит - в отличие от Яценюка и Авакова, которые редко их пропускают.



Договоренности между Тимошенко и главой МВД в политических кругах считают решенным вопросом. По одной из версий, попавшей уже в прессу, в обмен на защиту результата лидера "Батькивщины" на выборах Аваков сохраняет портфель министра, а НФ - места в будущем избирательном списке ее политической силы. Посредником якобы выступает Яценюк. Также, по слухам, обе стороны договариваются об изменениях в Конституцию для перехода Украины к парламентской форме правления (правда, чем ближе выборы, тем больше в политических кругах сомнения, что Тимошенко в случае своей победы согласится урезать собственные полномочия).



Однако Тимошенко и Аваков никак не показывают, что вступили в сделку. Косвенным доказательством ее наличия некоторые считают заявление министра, что на президентских выборах МВД не будет покрывать схемы по скупке голосов избирателей и подтасовки результатов. Намерения нечестно играть приписывают как раз власти, а не оппозиции. То есть слова Авакова - на руку Тимошенко, которая по всем социологическим опросам серьезно опережает президента Петра Порошенко, впрочем, еще не объявившего об участии.



Собеседник издания, близкий к руководству НФ, подозревает, что договоренности Тимошенко с главой МВД только предварительные.



“Аваков считает, что договорился с лидером “Батькивщины”. Но, думаю, чтобы сделка состоялась, ему надо показать результат на выборах. А он будет это делать? Если да, получится ли у него эффективно вскрыть “сетки” для избирателей на местах? По результату будет и награда”, - полагает источник.

