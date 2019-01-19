Журналист раскрыл "газовое ограбление" Украины

Украинский журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook рассказал, как власти страны "подарили" газовые месторождению предпринимателю Дмитрию Фуксу, близкому к Петру Порошенко.



"Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях".



По его словам, история началась еще когда президентом страны был Виктор Янукович. Тогда министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий создал фирму "Голден Деррик", на которую вывел тридцать газовых месторождений. В "Голден Деррик" 33 процента принадлежало государству через НАК "Надра Украины", а остальные 67% контролировал Ставицкий, пишет Гнап.



Однако после "евромайдана" Ставицкий бежал из страны, и все месторождения вернулись государству.



"Но… Через некоторое время "Голден Деррик" прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто посещает Администрацию президента Порошенко", - добавляет журналист.



После этого "Голден Деррик" переименовали в "Ист Юроуп Петролеум", и этой компании снова отошли многочисленные газовые месторождения.



"Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и "Ист Юроуп Петролеуму". Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК "Надра Украины" подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК "нерационально заниматься этими недрами". Нерационально, понимаете?", - недоумевает Гнап.



По его оценкам, ущерб государству составляет сотни миллионов долларов, поскольку в десяти из этих газовых месторождениях, в частности в Полтавской области, запасы газа оцениваются в 8 миллиардов кубометров.



"Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более. Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража "на коня", так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же", - подчеркивает журналист.

