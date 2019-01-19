Задержаны хулиганы, бросившие взрывчатку в собор в Сумах

В Сумах полицейские совместно с работниками СБУ нашли двух человек, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.



"Оба - молодые люди, жители Сум. В настоящее время с ними проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства", - сообщили 19 января в отделе коммуникации полиции Сумской области.



По данным правоохранителей, у одного из подозреваемых правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано в соборе по улице Соборной.



Напомним, вечером 18 января во время вечернего богослужения, когда в храме было большое количество людей, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум раздался взрыв. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Позже полиция сообщила детали: "Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет", – отметили в полиции.

