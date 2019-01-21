Вадим Новинский: Оппозиционный блок идет на выборы, чтобы установить мир и объединить общество

«Более 70% граждан Украины уверены, что главной задачей власти является прекращение войны и установление мира. Правящая команда всячески оправдывает невыполнение Минских соглашений и замораживание конфликта на Донбассе. Ей не доверяют свыше 80% граждан, люди не поддерживают введение военного положения и считают, что сейчас развитие государства движется в неправильном направлении.



Украинцы хотят мира, а цели коалиционной власти противоположны ожиданиям народа. На смену не оправдавшим надежды правителям должна прийти команда, способная реализовать главные запросы общества: прекратить войну и преодолеть бедность. Поэтому, осознавая ответственность за будущее Украины, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвинул своего кандидата в президенты.



Наша цель - прекратить и вооруженный конфликт на Донбассе, и все спровоцированные действующей властью конфликты в обществе – языковой, этнический, религиозный, идеологический. Наша политическая команда уверена, что необходимо объединять и развивать страну». Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в ВР Вадим Новинский, комментируя выдвижение кандидатом в президенты народного депутата Украины, члена фракции ОППОБЛОКА Александра Вилкула во время Первого всеукраинского Объединенного форума оппозиционных сил «За мир и развитие».



«Наша цель – строить и развивать страну. И вернуть украинцам достойную жизнь». Об этом заявил народный депутат Украины, кандидат в президенты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Александр Вилкул, обращаясь к участникам Форума «За мир и развитие». По его словам, Украине необходима новая индустриализация, возобновление экономики и создание новых рабочих мест.

