Вилкул пообещал добиться мира в Донбассе за полгода

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, в воскресенье выдвинутый кандидатом в президенты Украины, обещает добиться мира в Донбассе за полгода, сообщает интернет-издание "Вести". На проходившем в Запорожье, где съезд партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" выдвинул Вилкула, форуме "За мир и развитие" политик, говоря своей предвыборной программе, заявил, что знает, как за пять лет в корне изменить ситуацию.

"В первые же дни после нашей победы перестанут стрелять. Для того, чтобы добиться устойчивого мира, потребуются шесть-восемь месяцев. Главное в нашем плане – это прямые переговоры с Америкой и Россией. Должна быть принята совместная компромиссная резолюция СБ ООН. Как хочет Америка - не будет. Как хочет Россия – тоже не будет. Будет какой-то компромисс", - сказал Вилкул.



По его словам, в резолюции должна быть оговорена миротворческая миссия в Донбассе, в которой должны принять участие дружественные и нейтральные страны: Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия.



"На территории (Донбасса - ред.) должна быть введена временная администрация под эгидой ООН, пройти выборы по украинскому законодательству с участием украинских политических партий. Далее должны быть приняты законопроекты в логике минских соглашений. И полноценная реинтеграция Донбасса – экономическая и политическая", - пояснил Вилкул.



По его словам, всего этого реально добиться за полгода. Также, отметил он, Украине необходимо закрепить внеблоковый статус в конституции.



Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта, сейчас продолжается выдвижение и регистрация в ЦИК кандидатов президенты.

