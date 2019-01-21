В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.



"Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен", — сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов.



Он пояснил, что боец Вооруженных сил Украины находился в состоянии алкогольного опьянения.



По словам Безсонова, при общении с пленным подтвердились сведения о подготовке командования силовиков к наступательным действиям в Донбассе в конце декабря 2018 года и провокациям с использованием химического оружия, о которых ранее уже заявляли в оборонном ведомстве ДНР.

