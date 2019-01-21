Представители "новой церкви" пытались помешать УПЦ освятить воду

Глава поселка Браилов Винницкой области Валерий Резидент попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ. Об этом говорится на сайте Украинской православной церкви.



Чиновник появился, когда представитель канонической церкви отец Михаил вместе с верующими совершал молебен возле водоема близ сахарного завода. Резидента сопровождал священник из "новой церкви" Леонид из соседнего села.



"Не дожидаясь окончания молебна, государственный чиновник начал совершать хулиганские действия в отношении священника УПЦ: выкрикивать в микрофон, что отца Михаила никто сюда не приглашал, обзывать его "московским попом", — говорится в сообщении.



Затем глава поселка отправился к водоему рядом с электростанцией, где воду освящал протоиерей Ростислав Шемет. На этот раз с Резидентом пришел священник "новой церкви" Сергий из Жмеринки.



"Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах", — заявили в УПЦ.

