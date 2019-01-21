Ирландия отвергла возможность отдельного соглашения с Британией по Brexit

Правительство Ирландии отвергло возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с Великобританией, на основе которого можно было бы решить проблему границы с Северной Ирландией. Об этом сообщил в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.



По его данным, в Дублине заявили, что "нет надежды" на то, что подобное соглашение сможет помочь исключить из соглашения между Лондоном и Брюсселем о Brexit пункт о "бэкстопе" - режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. Газета The Sunday Times написала в воскресенье о возможности заключения подобного соглашения.



Положение о "бэкстопе" стало одной из основных причин, почему британский парламент на этой неделе с рекордным числом голосов отверг проект сделки с Брюсселем, который предлагался правительством Терезы Мэй. Многие британские депутаты, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании по-настоящему выйти из состава ЕС, на долгие годы привязав ее к европейскому сообществу.



21 января Мэй должна представить в парламенте "план Б". Как ожидается, она объяснит депутатам, какие шаги намерена предпринять для того, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два с половиной месяца до даты официального выхода из ЕС. Сам Brexit намечен на 29 марта, после чего должен начаться переходный период, которые продлится до конца 2020 года.



Как признают по обе стороны Ла-Манша, поражение Мэй в парламенте усиливает вероятность неупорядоченного Brexit по жесткому сценарию, то есть без сделки вообще (no-deal Brexit). Помимо этого, в Великобритании все громче раздаются голоса в поддержку отсрочки даты "развода" или даже проведения повторного референдума.



