Эксперты рассказали, что может убить современных людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список самых значимых факторов, угрожающих человечеству, пишет "Meduza". В списке оказалось 10 глобальных угроз. И впервые в списке был осознанный отказ от вакцинации.



По словам экспертов ВОЗ, продолжение этого тренда ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых есть вакцина. К примеру, рост случаев заболеваний корью во многом обусловлен отказами от прививок. Сейчас вакцинация позволяет ежегодно предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.



Также эксперты говорят об опасности загрязнения воздуха, возможной новой пандемии гриппа, появления новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабых систем медицинской помощи в развивающихся странах.

