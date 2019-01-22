Особые мутации в геноме могут толкать человека на риск

Анализу подверглись геномы более миллиона человек, а также их отношение к риску и склонность к рискованному поведению, передает "Новости Mail.RU". В результате эксперты выделили 99 отдельных участков генома и расположенные в них 124 точечные мутации, связанные с положительным отношением к риску.



У людей, имеющих эти мутации, чаще наблюдалось вызывающее поведение. Они превышали скорость, были невоздержанными в отношении спиртного, курили сигареты и марихуану, могли вкладывать деньги в сомнительные мероприятия и практиковать незащищенный секс. При этом у склонности к риску, синдрома гиперактивности, биполярного расстройства и шизофрении оказалось единое генетическое основание.



Любовь к риску никак не была связана с системой награды мозга (с всплесками дофамина и серотонина - "гормонов удовольствия"). На самом деле, здесь ключевую роль играли глутамат и гамма-аминомасляная кислота (GABA). Глутамат обеспечивает взаимодействие между нейронами, а GABA - их блокировку. Сами же гены, сопряженные с рискованным поведением, демонстрируют повышенную активность в зонах мозга, задействованных в принятии решений.

