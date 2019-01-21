На каждом втором предприятии Украины люди работают неофициально

Работающие без официального трудоустройства сотрудники есть на каждом втором предприятии Украины, заявил в воскресенье исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.



"Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии - это 50% или больше - мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", – заявил Бамбизов в эфире OBOZ.TV.



По его словам, проверки ГФС показали, что за три осенних месяца и за декабрь 2018 года в Украине было трудоустроено 500 тысяч граждан.



"А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тысяч людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года", – добавил Бамбизов.



Согласно данным Института анализа и прогнозирования, обнародованным в январе 2019 года, 33% украинцев отмечают, что уровень напряжения в обществе достиг критического уровня. Еще 35% отмечают уровень "выше среднего", около 21% опрошенных ощущают уровень напряжения как "средний", только 9% выбрали ответ "низкий" и еще 2% - "очень низкий". Больше всего на рост напряжения в украинском обществе влияют конфликт в Донбассе, рост тарифов на ЖКХ и безработица.



Ранее министерство социальной политики Украины сообщило, что за границей работают 3,2 миллиона украинцев.



Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.

