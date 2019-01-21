В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики с 29 декабря 2018 года пресекло шесть попыток вторжения украинских диверсантов в Донбасс. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы ведомства.



Как уточнили в министерстве, целями диверсантов были транспортные развязки, мосты, железнодорожные пути, а также объекты энергетической сферы.



Семнадцатого января постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо согласовать меры по деэскалации напряженности вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая запрет на диверсии.

