Адвокат Вышинского намерен подать жалобу на обыски

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, намерен подать жалобу на проведение у него обысков в нарушение закона об адвокатуре.



"Еще второй был обыск проведен. С грубейшими нарушениями закона. Мы зафиксировали нарушения", - сообщил Доманский РИА Новости. По его словам, второй обыск в его квартире прошел 18 января, кроме того, обыски были у помощника Доманского и родственников помощника.



"Это в пятницу вечером было, уже после суда над Кириллом Вышинским. Может быть, из-за того, что во втором ходатайстве (об ограничении для Вышинского сроков ознакомления с делом - ред.) прокуратуре отказали. Пришли после этого как бы в отместку ко мне – не исключаю", - отметил адвокат. По его оценке, нарушения заключались в том, что по закону Украины "Об адвокатуре и защите адвокатской деятельности" обыск в помещении, где проживает адвокат, может санкционировать только генеральный прокурор, заместитель генпрокурора, прокурор области или города Киева. В случае Доманского обыск санкционировал простой следователь прокуратуры.



"Буду обжаловать их действия, буду обращаться – в рамках закона. Я свои права могу защитить – если не в судах Украины, так в европейских инстанциях, это точно. Буду по закону обжаловать их действия, буду также обращаться в органы адвокатского самоуправления, не исключаю, что в дальнейшем, после рассмотрения в соответствии с процедурами, обращусь в Европейский суд по правам человека", - отметил Доманский. По его предположению, "правоохранительные органы всеми способами стараются меня выбросить из дела Вышинского, а также, как обозначила Генпрокуратура, не только следует говорить о Кирилле Вышинском, но и о других моих клиентах".



Он напомнил, что защищает не только Вышинского, но и белорусского журналиста Павла Карнызацкого, высланного с Украины, а также журналистов сайта Strana.ua "Возобновляется их преследование со стороны СБУ – у них есть на сайте информация по проекту СБУ, которые пытались завербовать журналистов и сейчас пытаются преследовать. И дабы я не включился в это дело, меня пытаются всячески устранить. Мне фактически генеральная прокуратура объявила вендетту за мою правозащитную деятельность", - предположил Доманский.



Адвокат отказался комментировать, было ли что-то изъято при обыске. "Не могу, потому что меня потом обвинят, что я разглашаю тайну следствия. Меня сейчас вынуждают нарушить этот закон, чтобы в дальнейшем привлечь к дополнительной ответственности", - считает он.



Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что во время обысков у Андрея Доманского была изъята документация по делу от 2013 года. Дело связано с отчуждением коммунального имущества в Киеве по заниженной цене – а именно помещения на улице Сагайдачного площадью 381 квадратный метр.



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Городской суд Херсона 17 января продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей, однако отказал следствию в ограничении сроков ознакомления Вышинского с более чем 30 томами дела.



Вышинский предположил, кто организовал его задержаниеПо словам журналиста, все было задумано в Киеве, и сейчас власти "в тупике", так как "по-быстрому" ничего не получилось.



Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

