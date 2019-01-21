Адвокат Вышинского намерен подать жалобу на обыски

Адвокат Вышинского намерен подать жалобу на обыски

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, намерен подать жалобу на проведение у него обысков в нарушение закона об адвокатуре.

"Еще второй был обыск проведен. С грубейшими нарушениями закона. Мы зафиксировали нарушения", - сообщил Доманский РИА Новости. По его словам, второй обыск в его квартире прошел 18 января, кроме того, обыски были у помощника Доманского и родственников помощника.

"Это в пятницу вечером было, уже после суда над Кириллом Вышинским. Может быть, из-за того, что во втором ходатайстве (об ограничении для Вышинского сроков ознакомления с делом - ред.) прокуратуре отказали. Пришли после этого как бы в отместку ко мне – не исключаю", - отметил адвокат. По его оценке, нарушения заключались в том, что по закону Украины "Об адвокатуре и защите адвокатской деятельности" обыск в помещении, где проживает адвокат, может санкционировать только генеральный прокурор, заместитель генпрокурора, прокурор области или города Киева. В случае Доманского обыск санкционировал простой следователь прокуратуры.

"Буду обжаловать их действия, буду обращаться – в рамках закона. Я свои права могу защитить – если не в судах Украины, так в европейских инстанциях, это точно. Буду по закону обжаловать их действия, буду также обращаться в органы адвокатского самоуправления, не исключаю, что в дальнейшем, после рассмотрения в соответствии с процедурами, обращусь в Европейский суд по правам человека", - отметил Доманский. По его предположению, "правоохранительные органы всеми способами стараются меня выбросить из дела Вышинского, а также, как обозначила Генпрокуратура, не только следует говорить о Кирилле Вышинском, но и о других моих клиентах".

Он напомнил, что защищает не только Вышинского, но и белорусского журналиста Павла Карнызацкого, высланного с Украины, а также журналистов сайта Strana.ua "Возобновляется их преследование со стороны СБУ – у них есть на сайте информация по проекту СБУ, которые пытались завербовать журналистов и сейчас пытаются преследовать. И дабы я не включился в это дело, меня пытаются всячески устранить. Мне фактически генеральная прокуратура объявила вендетту за мою правозащитную деятельность", - предположил Доманский.

Адвокат отказался комментировать, было ли что-то изъято при обыске. "Не могу, потому что меня потом обвинят, что я разглашаю тайну следствия. Меня сейчас вынуждают нарушить этот закон, чтобы в дальнейшем привлечь к дополнительной ответственности", - считает он.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что во время обысков у Андрея Доманского была изъята документация по делу от 2013 года. Дело связано с отчуждением коммунального имущества в Киеве по заниженной цене – а именно помещения на улице Сагайдачного площадью 381 квадратный метр.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Городской суд Херсона 17 января продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей, однако отказал следствию в ограничении сроков ознакомления Вышинского с более чем 30 томами дела.

Вышинский предположил, кто организовал его задержаниеПо словам журналиста, все было задумано в Киеве, и сейчас власти "в тупике", так как "по-быстрому" ничего не получилось.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.