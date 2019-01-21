В Германии заявили об отсутствии правовых оснований для вмешательства в "Северный поток-2"

Германия не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода "Северный поток - 2", поскольку для этого нет правовой основы. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты Handelsblatt.



По его словам, неправильно делать из "Северного потока - 2" "мальчика для битья".



"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. К примеру, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из различных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", - сказал он.



Ранее в кабмине ФРГ неоднократно заявляли, что данный проект является экономическим, но с политическим аспектом. В Берлине призывали обеспечить транзит газа по территории Украины после ввода в строй "Северного потока - 2". "Я уверен, что здесь будет найден компромисс", - сказал по этому поводу Альтмайер.



В Германии также указывали, что "Северный поток - 2" позволит диверсифицировать поставки газа в страну. Этот энергоноситель необходим республике в том числе в свете постепенного отказа от атомных электростанций и перехода на альтернативную энергетику.



"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, его запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.



