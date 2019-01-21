Онуфрий призвал верующих не "шататься" по церквям

Глава УПЦ Московского партриархата митрополит Онуфрий обратился к православным верующим Украины, призвав их хранить верность Московскому патриархату. "Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо.

Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий в воскресенье, 20 января, после литургии в Покровском соборе Борисполя, сообщает Интерфакс.



По мнению митрополита, Православная церковь Украины, созданная на Украине в середине декабря, не продержится долго.



"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но церковь есть и будет", - подчеркнул глава Московского патриархата.



По его словам, задача верующих украинцев - не отпасть от этой церкви.

