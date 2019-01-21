Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. По словам политика, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа, увеличить энергоэффективность потребления голубого топлива, интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы посредством субсидий.



Заявление Гройсмана прокомментировал заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



Он заявил, что правительство Украины стало гибридным оружием против граждан страны, так как с 2014 года подняло цены более чем в десять раз, мотивируя это энергетической независимостью от российского газа.



По словам эксперта, если Киев продолжит повышать цены, то в стране не будет потребителей. "Потому что очевидно, что при таких ценах на газ простые люди и промышленные потребители на Украине не будут способны покупать и оплачивать его", — заключил Гривач.



Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что за последние два года цена на газ в стране выросла на 89 процентов.



Повышение цены на газ для населения остается одним из наиболее острых вопросов на Украине. Осенью кабинет министров повысил цены на топливо из-за необходимости исполнения обязательств перед Международным валютным фондом.



Следующее повышение цен намечено на май этого года, а в 2020 году цена на газ для жителей страны должна полностью соответствовать рыночной.

