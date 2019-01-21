Президент Чехии заявил, что не опасается "жесткого" Вrexit

Еврокомиссия после предстоящих в Евросоюзе в мае выборов в Европарламент должна перестать позиционировать себя как европейское правительство, а выход Великобритании из ЕС обе стороны постараются сделать максимально взаимоприемлемым. Об этом в воскресенье заявил президент Чехии Милош Земан в интервью видеопорталу пражской газеты Blesk.



"ЕК - это бюрократический [состоящий из чиновников] орган, но она ведет себя так, как будто является европейским правительством, - отметил хозяин Пражского града. - В действительности правительством Евросоюза является Европейский совет, состоящий из президентов и премьеров [государств - членов ЕС]. Поэтому, как надеюсь, ЕК [после избрания нового состава Европарламента] слегка получит по башке и кто-то объяснит ее членам, что они лишь чиновники".



Земан уверен, что Евросоюз и Великобритания смогут разойтись, оптимизировав негативные последствия этого шага. В этом заинтересован Лондон и остающиеся в организации 27 государств Европы.



"Пока проигрывают Великобритания и Евросоюз", - подчеркнул президент Чехии. Он сказал, что в конце концов обе стороны договорятся, тем более что процесс выхода королевства из состава организации затягивается из-за отказа британского парламента утвердить достигнутое Терезой Мэй соглашение с ЕС.



Земан выразил удовлетворение работой правительства республики, которое подготовило и внесло для ускоренного утверждения в национальном парламенте законопроект на случай "жесткого" Вrexit. Главным приоритетом кабмина стала защита чешских граждан в Великобритании. Документ предполагает, что в отношениях между Прагой и Лондоном до конца 2020 года ничего не изменится.



Законопроект устанавливает переходный период до 31 декабря 2020 года. В течение предстоящих двух лет подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств Евросоюза. В противном случае после 29 марта 2019 года, когда Лондон намерен покинуть организацию, они оказались бы в положении иностранцев из третьих стран и не смогли бы легально работать без специальных разрешений, а также пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.

