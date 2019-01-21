Филарет рассказал о связях ПЦУ и СБУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) сообщил, что украинская церковь поддерживает связь со Службой безопасности Украины, но ничего не согласовывает. "Общаемся, но ничего не согласовываем. У нас есть с ними контакты, но между тем КГБ и нынешним СБУ колоссальная разница", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

По его словам, в советский период спецслужбы вмешивались в дела церкви. И сам Филарет признал, что сотрудничал с КГБ, но на людей не доносил.



"Мы свободны и можем делать то, что им не нравится", - добавил он.



Отвечая на вопрос о своей роли в жизни нынешней ПЦУ, патриарх отметил, что будет продолжать участвовать в развитии церкви.



"Сегодня предстоятелем украинской православной церкви является митрополит Епифаний, но я не отказываюсь от участия в развитии украинской церкви... и как член Синода, и как патриарх. Я непризнанный патриарх для мирового православия, но для Украины я патриарх", - пояснил он.

