Евросоюз примет санкции по "делу Скрипаля" и против Сирии

Министры иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза на первом в этом году плановом заседании Совета ЕС впервые составят черный список в рамках нового режима сообщества по введению санкций против ответственных, по мнению ЕС, за производство и применение химического оружия. Как ожидается, ограничительные меры коснутся, в частности, четырех россиян, которых ЕС называет "офицерами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) и считает виновными в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.



Кроме того, главы МИД намерены расширить санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список более 15 человек и компаний.



Наконец, Совет ЕС планирует обсудить план противодействия дезинформации в ЕС и за его пределами, главным источником которой Брюссель называет Россию.

Санкции за применение химического оружия



Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Совета ЕС, главы МИД включат девять человек и одну компанию в первый черный список в рамках нового режима по введению санкций в отношении ответственных, по мнению сообщества, за производство и применение химического оружия. "В рамках нового режима по химоружию будет впервые составлен черный список, в него войдут девять человек и одна компания", - сказал он.



То есть Совет ЕС официально подтвердит решение послов 28 стран Евросоюза, принятое на прошлой неделе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в ЕС, послы согласовали введение санкций против четырех лиц, которых сообщество называет "офицерами ГРУ". Среди них - подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того, в список включены пятеро сирийцев.



Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. С его помощью ЕС сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия, по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую, по мнению Брюсселя, ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними.



Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года. В том решении говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с "делом Скрипалей", а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.



Совет Евросоюза отдельно расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний, сообщил журналистам представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД. "Как ожидается, будут обновлены санкции против Сирии. В черный список будут включены еще 11 человек и пять компаний", - сказал он.



На вопрос о том, кто именно добавлен в черный список, дипломат ответил: "Имена будут опубликованы в Официальном журнале ЕС после официального решения в понедельник".



Кроме того, по словам дипломата, министры в целом обсудят ситуацию в Сирии, включая развитие событий в стране, а также подготовку к третьей донорской конференции, которая пройдет в Брюсселе весной под эгидой ООН.



Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.



Совет ЕС обсудит развитие и реализацию плана действий против дезинформации, который был представлен Еврокомиссией в декабре 2018 года в качестве приоритета в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. Как сообщила журналистам представитель ЕС, на нынешнем заседании глав МИД фокус будет сделан "на внешних аспектах плана действий против дезинформации". "Министры обсудят, в частности, улучшение идентификации источников дезинформации, усиление соответствующих ресурсов ЕС, обмен опытом между странами - членами ЕС и его институтами, возможности совместно противостоять кампаниям по дезинформации", - пояснил он.



В соответствии с новым планом Еврокомиссия увеличивает бюджет группы внешнеполитической службы ЕС по стратегической коммуникации, которая была создана в целях борьбы с дезинформацией, исходящей, по мнению сообщества, главным образом из России. На работу этой группы в 2019 году выделяется €5 млн, в то время как в 2018 году ее бюджет составил €1,9 млн.



Кроме того, план действий предполагает "создание в институтах ЕС и странах - членах сообщества специальной системы быстрого оповещения для упрощения обмена данными и оценками кампаний дезинформации и уведомления об угрозах дезинформации в режиме реального времени". Онлайн-платформы должны "обеспечить прозрачность политической рекламы, активизацию усилий по закрытию активных поддельных аккаунтов, маркирование сообщений, автоматически распространяемых ботами, и сотрудничество с проверяющими факты и академическими исследователями для обнаружения дезинформационных кампаний". С января по май онлайн- платформы должны будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый месяц.

