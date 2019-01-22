Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее красной

Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее красной

Глава Минздрава Ульяна Супрун развеяла миф об исключительной пользе черной икры для человека и заявила, что деликатес является реальной угрозой исчезновения некоторых видов рыб. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь - это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани исчезновения. По просьбе WWF в Украине рассказываем об этом более подробно. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом из-за их икры", - отметила Супрун.

Она также отметила, что большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, которые можно найти в лососевых породах рыб и красной икре.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра Лобан и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает, подчеркнула глава Минздрава.

Она также отметила, что мясо тунца, а также печень животного происхождения содержит гораздо больше витамина А. Витамина Е можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле.

"Если вы не можете отказаться от этого продукта, то выбирать стоит икру проверенных производителей, с соответствующей маркировкой на упаковке. Ведь есть места для разведения осетровых, где их выращивают специально. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение. Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу - обязательно отпускайте обратно в воду", - советует Супрун.