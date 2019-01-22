Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее красной

Глава Минздрава Ульяна Супрун развеяла миф об исключительной пользе черной икры для человека и заявила, что деликатес является реальной угрозой исчезновения некоторых видов рыб. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь - это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани исчезновения. По просьбе WWF в Украине рассказываем об этом более подробно. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом из-за их икры", - отметила Супрун.



Она также отметила, что большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, которые можно найти в лососевых породах рыб и красной икре.



Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра Лобан и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает, подчеркнула глава Минздрава.



Она также отметила, что мясо тунца, а также печень животного происхождения содержит гораздо больше витамина А. Витамина Е можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле.



"Если вы не можете отказаться от этого продукта, то выбирать стоит икру проверенных производителей, с соответствующей маркировкой на упаковке. Ведь есть места для разведения осетровых, где их выращивают специально. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение. Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу - обязательно отпускайте обратно в воду", - советует Супрун.

