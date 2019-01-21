Америка уперлась в «китайскую стену»

Регулярные двусторонние стычки между США и Китаем, несомненно, будут продолжаться. Мы видим это на примере проведенного в начале декабря ареста финансового директора компании «Хуавей» (Huawei) Мэн Ваньчжоу. Однако, несмотря на экономическое соперничество и политические разногласия между США и Китаем, катастрофический исход будет маловероятным, если США признает реальность в трех аспектах.

Во-первых, американским властям надо смириться с «новой нормальностью» позиций Китая, который может похвастаться самым большим в мире ВВП (в пересчете по паритету покупательной способности). Так же как США обладали крупнейшей экономикой в XX веке, так и Китай будет страной с крупнейшей экономикой в XXI веке. Впрочем, при любом сценарии Америка, естественно, будет оставаться крупной экономической державой.



Во-вторых, США надо признать необходимость структурных экономических реформ в собственной стране, подобно тому, как это сделал Китай четыре десятилетия назад, хотя с совершенно другими акцентами и траекторией. Вместо взваливания вины за свой огромный торговый дефицит на якобы несправедливые методы торговли, применяемые другими странами, США следует задуматься над своей неустойчивой экономической политикой, спадом промышленных мощностей и недостаточных инвестициях в инфраструктуру, образование и профессиональную подготовку.



Если американские власти продолжат фокусироваться на удовлетворении интересов Уолл-стрит, крупного бизнеса и неолиберальных экономистов, тогда экономические показатели страны будут ухудшаться, а неравенство в уровне богатства между американцами будет и дальше нарастать. Это, в свою очередь, повысит риск возрастания социальной нестабильности, экстремизма и популизма. Американская элита не может себе позволить проигнорировать явные предупреждающие знаки, подобно тому, как она проглядела возникновение пузыря на рынке ипотеки, спровоцировавшего финансовый кризис 2008 года.



Наконец, Америке нужно лучше понять геополитические перспективы и намерения Китая, поскольку это та область, где некорректные оценки могут привести к ненужному конфликту. Например, западные теории международных отношений предсказывают, что экономическая сила Китая неизбежно превратит его в доминирующую глобальную державу, однако история страны позволяет сделать иной вывод.



Китай никогда не стремился к агрессивному географическому расширению, даже когда у него были силы для этого. Такой подход соответствует важной классической доктрине, которой пользовались китайские императоры и которая известна как «доктрина середины». В соответствии с этим учением, любые попытки стремления к мировому господству всегда приводят к национальному разрушению и приносят народу несчастья.



Кроме того, Китай серьезно пострадал от империализма и колониализма других держав в не столь далеком прошлом, и у него нет желания повторять этот опыт. Показательно, что Китай воздерживался от вмешательства во внутреннюю политику других стран во время недавнего наращивания своего оборонного потенциала.



Многие мировые лидеры, а особенно Трамп и президент России Владимир Путин, похоже, уверены в том, что военная сила и стратегическое принуждение являются лучшим мерилом конкурентоспособности и гарантией безопасности. Но военное и политическое доминирование, опирающееся на силу или принуждение, перестало быть критически важным или даже релевантным в международных отношениях.



Китай хочет справедливой и открытой глобальной системы, в которой могут участвовать все страны на равной основе и которая стимулирует экономическое сотрудничество. Китай хочет и дальше повышать благосостояние своего народа и верит в то, что мир во всем мире лучше всего сохраняется, когда все страны экономически успешны. Естественно, будучи одной из ведущих экономических держав, Китай и сам неизбежно получает значительные выгоды от мира на планете.



Впрочем, у китайского руководства есть свои серьезные проблемы, связанные с поддержанием темпов экономического роста страны. В некоторых традиционных промышленных отраслях китайские компании конкурентоспособны, а их потенциал во многих других отраслях повышается, однако Китай очень сильно зависит от импорта технологически продвинутых товаров, например, медицинской техники, с Запада. Прошлогодний запрет США на продажу современных полупроводниковых чипов телекоммуникационной компании ZTE (после того как она нарушила экспортные правила США) явно продемонстрировал технологическую неполноценность Китая. Кроме того, Китаю надо создавать достаточное число рабочих мест для самого большого в мире населения работоспособного возраста, включая восемь миллионов выпускников университетов ежегодно, хотя при этом ему также приходится нести бремя стареющего общества.



В нынешние времена испытаний идеологическая битва по поводу того, какая из моделей экономического развития лучше, не принесет никому выгод. США и Китай — это две крупнейшие в мире экономики, и они несут особую ответственность за управление мирным переходом к новому многополярному международному порядку. Они осуществят этот переход наиболее эффективным образом, если будут сотрудничать и совместно справляться с проблемами, которые неизбежно возникнут.



Для США это означает необходимость признания, что попытки экономически победить или сдержать Китай не решат их внутренних проблем. В национальных интересах Америки посмотреть в глазе реальности и приспособиться к подъёму Китая.

