Эксперт Бузаров: выдвижение Вилкула - логичное решение

После того кризиса, который начался в «Оппозиционном блоке» и привел к дезинтеграции различных «групп влияния» внутри этой политической структуры, выдвижение Вилкула самостоятельно было правильным и логичным решением, считает политолог Андрей Бузаров.

«Сейчас сложно сделать прогноз о том, что будет в этом лагере завтра или через полгода и воссоздаться ли блок в той или иной форме на парламентские выборы, но, по крайней мене, на ближайшие президентские выборы мы уже видим раздельную программу политической активности бывших союзников», пишет он на своей странице в Фейсбук.

На что сейчас, по мнению эксперта, стоит обращать внимание, когда анализируешь предвыборные программы того или иного кандидата президенты? На его взгляд, конечно же, на вопрос решения конфликта на Донбассе.

«В указанной программе В. Вилкула «Мир и развитие. Четыре шага к успеху» отмечается по этому вопросу следующее:

- Вводим на Донбасс миротворческий контингент дружественных стран и нейтральных государств (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия);

- Проводим выборы по специально принятым украинским законам с участием украинских партий. Получаем контроль над границей одновременно с объявлением результата выборов.

- Создаем правовые и финансовые условия для возвращения вынужденных переселенцев домой.

- Восстановление инфраструктуры с привлечением международных доноров и ресурсов возрождённого Донбасса».

Из анализа вышесказанного Бузаров приходит к выводу, что только Вилкулом предлагаются хоть какие-то пошаговые действия касательно урегулирования конфликта на Востоке страны. Тогда как многие кандидаты в президенты Украины вообще стараются обходить этот момент стороной. «Понятно, что, например, вышеупомянутый ввод миротворческого контингента нереален без санкции прежде всего РФ и США. Но если таковы условия созреют, дальнейшие моменты по урегулированию конфликта вполне выполнимы. Особо следует отметить позицию действующей власти и её симпатиков (сочувствующих), которая постоянно критикую то или иное предложение по прекращению войны, называю их «голословными» или «популистскими». Интересно как можно назвать позицию власти, которая за 5 лет войны не разработала ни одной действенной «дорожной карты» по выходу из кризиса, подписала «Минские соглашения», которые самими же некоторыми представители власти и критикуются?»