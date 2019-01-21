Руслан Борник о форуме по выдвижению Вилкула: это был форум старого доброго масштаба

С коллегами на Форуме за мир и развитие, ставшем стартовой точкой для официальной избирательной компании А. Вилкула на президентских выборах побывал политолог Руслан Борник. На своей странице в Фейсбук он отметил, что это был Форум "старого доброго масштаба - 4-5 тыс. человек, отличная организация и модерация.

По его мнению, Программа наполнена конкретными смыслами и четкими маркерами - конституционная реформа, все гуманитарные полномочия регионам, кардинальное сокращение парламента до 150 депутатов, снижение тарифов в 2 раза, понятная налоговая модель - "все по 15", минзп учителям и врачам - 11 тыс. и выплаты по рождению ребенка до 400 тыс. - за которые можно потом спросить - это хорошо, единственный инструмент реализации этого обещания - победа на президентских выборах - этого недостаточно. «Надо думать и об инструментах референдумов, и в разрезе парламентских выборов, системном подходе к объединению всего "европесиместического" поля - выходе за границы базовых регионов. Ну, а пока отрывы между кандидатами минимальны, ключевую роль в формировании итогового результата могут сыграть организационные возможности кандидатских команд, наличие каналов коммуникация с избирателями и узнаваемого бренда. Тем более, что в нашем "президентском чемпионате" может оказаться важнее выиграть "бело-голубую лигу", нежели весь турнир».