Московский омбудсмен посетит в СИЗО украинских моряков

Московский омбудсмен Татьяна Потяева во вторник намерена вновь посетить в СИЗО украинских моряков, которых задержали после нарушения границы РФ в Керченском проливе.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца, 16 января 2019 года арест продлили до апреля.



"Завтра я буду вторично их посещать. Посмотрю, как обстоят дела на сегодняшний день. Несколько дней назад я делала запрос в следственный изолятор. Мне ответили, что три раненых моряка (в СИЗО "Матросская тишина") в полном объеме получают необходимое лечение и идут на поправку. Завтра я хочу заглянуть и посмотреть, в каком состоянии находятся раненые и несколько человек в СИЗО "Лефортово", - сказала Потяева РИА Новости.



Первый раз омбудсмен посещала моряков 4 декабря 2018 года. По ее словам, ни от одного из них жалоб на условия содержания не поступало.

