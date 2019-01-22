Международные следователи проигнорировали данные РФ по ракете, сбившей MH17

Следователи международной Совместной следственной группы (JIT), изучающей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, не проявили интереса к предоставленным Россией данным по украинской ракете, сбившей авиалайнер, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко.



По его словам, российская сторона передала Нидерландам, под эгидой которых идет разбирательство JIT, не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине.



"Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, – украинская. Однако, что мы видим опять: ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию, а ведь прошло уже 4 месяца. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну – ССГ не проявила никакого интереса к этим документам", – сказал Винниченко.



Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.



Совместная следственная группа позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.



МИД РФ заявило, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

