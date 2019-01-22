В Совфеде прокомментировали слова Ющенко о рабстве россиян

Высказывания экс-президента Украины Виктора Ющенко о рабстве россиян неграмотны с точки зрения истории, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.



Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что россиянам якобы нравится быть рабами. По словам экс-президента, писатель Алексей Толстой говорил, что существуют две Руси: одна Киевская - все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги - вот мы говорим про эту Русь, добавил Ющенко.



"В России, в отличие от Европы, никогда не было рабства. И всем своим многовековым культурным кодом Россия всегда отрицала психологию рабства", - сказал Морозов РИА Новости в понедельник.



Одновременно он отметил, что подход экс-президента ему понятен. "Надо же перегрызть историческую пуповину, связывающую Украину и Россию. Отсюда все эти искусственные исторические параллели и намёки на "европейскость" современной Украины", - подчеркнул он.



"Поэтому мне близки слова Алексея Толстого: "Сравнивать фашизм и средневековье - значит обижать средневековье". Уж точно средневековая Русь, включавшая в себя нынешнюю Украину, была куда более демократичным социумом, нежели нынешний киевский режим", - сказал политик.



Сенатор также отметил, что не помнит у русского классика такого изречения, на которое ссылается Ющенко.

