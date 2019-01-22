Объявлен в розыск организатор убийства Гандзюк

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.



Указано, что Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса. Получено разрешение суда на его задержание.



Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года.

