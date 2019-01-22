Морозная погода сохранится в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 22 января, спокойную преимущественно без осадков погоду на Украине будет определять антициклон, который сформируется в холодном воздухе, перемещающимся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник на Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-17°, днем 5-10° мороза; в западной и южной части страны ночью 6-11°.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,1 градусов выше ноля в 2007 году, самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 году.



В среду, 23 января, в южных областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.



На остальной территории снег, утром, днем в большинстве центральных и северных областей местами значительный снег, лишь ночью на востоке и северо-востоке страны - без существенных осадков. Температура ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2-9° мороза, в Днепропетровской и Кировоградской областях 0-3° мороза.



На дорогах, кроме крайнего юга страны, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западе на северный, 7-12 м/с, в южной и восточной Украине местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве в ночь на среду небольшой, днем значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 6-8° мороза.

