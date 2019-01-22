Власти не намерены забирать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры

Украинские власти не намерены разрывать с общинами канонической Украинской православной церкви договоры на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами, заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

Ранее представитель "новой церкви" "архиепископ" Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав новосозданной церкви "без какого-либо насилия и противостояния".



"Не стоит (вопрос – ред.). Государство не собирается забирать имущество у одних и передавать другим церквям", - заявила Мазур в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник. Так она ответила на вопрос, стоит ли сегодня вопрос разрыва договора с общинами УПЦ на пользование лаврами.



По словам Мазур, получение автокефалии не означает перераспределение религиозного имущества. "Это - создание церкви. Прихожане каждой церкви должны определиться, в какую церковь хотят ходить, кому подчиняться. А имущество переходит в пользование или собственность той церкви, которую определяет соответствующим решением общество", - добавила она.



Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.



Почаевская Свято-Успенская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры. Лавра относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но в конце ноября министерство юстиции Украины отменило решение о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ.



Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. В частности, СБ Украины провела обыски в ряде епархий, в УПЦ расценили их как попытку оказать давление. Кроме того, каноническая УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.

