ЦИК зарегистрировала .Шевченко и Насирова - кандидатов в президенты стало 12
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа Насирова.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.
Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Р.Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.
Внефракционный народный депутат А.Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.
Источник: Интерфакс-Украина
21.01 17:01