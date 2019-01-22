ЦИК зарегистрировала .Шевченко и Насирова - кандидатов в президенты стало 12

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа Насирова.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.



Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Р.Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.



Внефракционный народный депутат А.Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.

