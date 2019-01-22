Спецпосланник ООН назвал ключевой роль России в сирийском урегулировании

Россия играет решающую роль в налаживании мира в Сирии, считает специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен.



"Очевидно, что Москва и Россия играют ключевую роль в продвижении процесса вперед", - сказал он на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве в понедельник.



Дипломат отметил, что Шойгу плодотворно сотрудничал с предыдущим спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и надеется продолжить эту традицию. "Надеюсь установить с вами также плодотворные рабочие отношения на благо сирийского народа", - отметил Педерсен.



Ранее он встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.



Педерсен сменил на посту эмиссара ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, занимавшего эту должность более четырех лет. Ранее он был постпредом Норвегии в ООН в 2012-2017 годах и работал послом в Пекине. На Ближнем Востоке он выполнял миссию спецпредставителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах и занимал должность представителя Норвегии в Палестине с 1998 по 2003 год.



Де Мистура неоднократно посещал Россию в рамках своего мандата.



