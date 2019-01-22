Партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президенты

Партия "Слуга народа" в понедельник выдвинула украинского шоумена и актера Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.



Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта.



"Кандидатом на должность президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", - сообщили в пресс-службе.



В партии уточнили, что съезд организации прошел в неофициальной обстановке, кандидатуру Зеленского делегаты поддержали единогласно. На съезде было принято решение о предоставлении полномочий председателю партии Ивану Баканову на подписание решения о выдвижении кандидата на выборах президента, а также на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам, добавили в пресс-службе.



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Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.

