Миллер заявил о росте рисков надежности транзита российского газа через Украину

Риски надежности транзита российского газа через Украину в этом году выше, чем в прошлом году, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.



"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году", - сказал он.



Миллер отметил, что объем газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается, одновременно стремительно сокращаются запасы в украинских ПХГ.



"Стремительно сокращаются запасы в украинских ПХГ. Объем газа в них уже опустился ниже прошлогоднего уровня. На 19 января он составил 12,19 млрд куб. м - это на 1,32 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату 2018 года", - сказал он.



Также Миллер отметил, что текущий сезон отбора начался на Украине на две недели позже, а объем газа в ПХГ к этому моменту был на 2,4% больше, чем годом ранее.

