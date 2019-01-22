ЕК предложила России и Украине обсудить проект транзита газа на более чем 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила РФ и Украине обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы. Об этом заявил в понедельник замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе.

"Этот контракт должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным - более 10 лет. Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины", - заявил он.



Он отметил, что ЕК также предложила основные параметры будущего соглашение о транзите газа на период после 2019 года, включая его продолжительность, объемы и тарифы.



"Я выдвинул предложение для обеих сторон для дальнейшей п роработки. Оно покрывает три основных параметра транзитного соглашения - продолжительность, объемы и тарифы. Но оно также покрывает другие аспекты, такие как инвестиции в обслуживание газотранспортной сети юридические и легальные требования", - заявил он, отказавшись уточнять детали.



Шефчович отметил, что Еврокомиссия не ожидает проблем с поставками газа в ЕС этой зимой.



"Хорошая новость в том, что все хорошо, под контролем, и мы не ждем никаких проблем этой зимой", - заявил он.



Шефчович также заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину должен соответствовать всем нормам ЕС и быть таким же, как с западными странами. "Это должен быть такой же контракт, который есть у "Газпрома" с западноевропейскими странами", - заявил он.

Разночтения по решению Стокгольмского арбитража



Шефчович рассказал, что расхождения в подходах Украины и России к решению Стокгольмского арбитража, его исполнению и апелляционному процессу осложнили трехсторонние переговоры по газу.



"Решение Стокгольмского арбитража, его исполнения и апелляционные процесс, которые рассматривались по-разному обеими сторонами, внесли дополнительные юридические сложности в обсуждение будущего контракта, поскольку ни одна из сторон не хотела вести переговоры таким образом, который бы ослабил их позицию в Стокгольмском арбитраже", - заявил Шефчович.

