Новак прокомментировал позицию "Нафтогаза" по новому транзитному иску

Россия не воспринимает позицию "Нафтогаза Украины" по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов, она абсурдна, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



"Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта. Это в принципе не может рассматриваться", - ответил Новак на вопрос о том, обсуждалось ли на встрече предложение "Нафтогаза" снизить сумму требований по новому иску с 12 до 2 миллиардов долларов.



Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" готов снизить сумму иска к "Газпрому" по транзиту до 2 миллиардов долларов с нынешних 12 миллиардов в случае подписания нового транзитного контракта — на период с 2020 года.

