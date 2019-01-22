"Нафтогаз" изучит предложение ЕК по контракту на транзит газа из России

"Нафтогаз" изучит предложение ЕК по контракту на транзит газа из России

"Нафтогаз Украины" изучит предложение Еврокомиссии по будущему контракту на транзит российского газа, в том числе обсудит его с правительством, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по будущему транзитному контракту, покрывающее его ключевые параметры (длительность, объемы и тарифы) и другие важные нюансы (инвестиции, поддержание ГТС, технические и законодательные требования).

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала в конце переговоров. Это такая себе точка отсчета, которую мы будем рассматривать. Мы впервые о ней услышали, впервые получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться в Киев и обсудить это как в "Нафтогазе", так и с нашим акционером", - сказал Коболев в ходе общения с журналистами по итогам переговоров, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Единственным акционером "Нафтогаза Украины" является государство.

"Это предложение относительно возможных объемов и сроков контракта после 2019 года. Детали этого предложения пока комментировать не хочу", - добавил Коболев.

Он также отметил, что был удивлен предложением главы "Газпрома" просто продлить действующий контракт. "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине", - заявил Коболев.