"Нафтогаз" изучит предложение ЕК по контракту на транзит газа из России

"Нафтогаз Украины" изучит предложение Еврокомиссии по будущему контракту на транзит российского газа, в том числе обсудит его с правительством, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.



Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по будущему транзитному контракту, покрывающее его ключевые параметры (длительность, объемы и тарифы) и другие важные нюансы (инвестиции, поддержание ГТС, технические и законодательные требования).



"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала в конце переговоров. Это такая себе точка отсчета, которую мы будем рассматривать. Мы впервые о ней услышали, впервые получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться в Киев и обсудить это как в "Нафтогазе", так и с нашим акционером", - сказал Коболев в ходе общения с журналистами по итогам переговоров, которое транслировал телеканал "112 Украина".



Единственным акционером "Нафтогаза Украины" является государство.



"Это предложение относительно возможных объемов и сроков контракта после 2019 года. Детали этого предложения пока комментировать не хочу", - добавил Коболев.



Он также отметил, что был удивлен предложением главы "Газпрома" просто продлить действующий контракт. "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине", - заявил Коболев.

