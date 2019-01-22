Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам оштрафовала на 50 млн евро компанию Google. Об этом в понедельник, 21 января, пишет The Local.



Отмечается что Google получил рекордный штраф за неспособность предоставить прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных.



CNIL заявила, что Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.



"Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стремимся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения последующих шагов", - сказал представитель Google.



Как известно, в мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые положения о защите данных, в котором есть так называемый пункт о "праве на забвение". Это означает, что Facebook, Google, Twitter и другие крупные компании обязаны удалить аккаунт и личные данные пользователя по первому запросу.



Напомним, в прошлом году за злоупотребление доминирующим положением на рынке Индия оштрафовала Google на $21 млн.

