Меньше чем за месяц Украина исчерпала квоты на экспорт в ЕС меда и кукурузы

Украина по состоянию на 21 января 2019 года использовала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС на мед, виноградный и яблочный сок, а также основную и дополнительную квоту на кукурузу, сообщается на сайте ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

По информации УКАБ, в январе-2019 наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно. В то же время, экспорт обработанных томатов замедлился: на 21 января-2019 использовано только 3% квот, тогда как в прошлом году в это время Украина использовала 11% квот.



Напомним, за 11 месяцев 2018 года экспорт агропродукции из Украины превысил $17 млрд (+4% к 11 мес.-2017), в том числе в страны ЕС – $5,6 млрд (второе место после стран Азии). Кроме квот для Украины, действуют квоты на беспошлинный импорт товаров из стран ЕС в Украину. К ним относятся квоты на сахар, мясо птицы (основная и дополнительная) и свинину (основная и дополнительная).

