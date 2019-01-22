Новак заявил о необходимости решить судебные споры с "Нафтогазом"

"Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы для обсуждения конкретных деталей контракта на транзит российского газа через украинскую территорию после 2019 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



"Для того, чтобы перейти к конкретным обсуждениям контракта, должны быть урегулированы все судебные разбирательства, которые на сегодняшний день имеются между компаниями", - сказал Новак по итогам трехсторонней встречи между Россией, Украиной и ЕК по транзиту газа.



"В ближайшее время мы ожидаем рассмотрение апелляционной инстанцией решения в Шведском суде. Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов, в первую очередь для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров. Есть возможность также продолжать обсуждения в рамках добровольных обсуждений, например, как мировое соглашение между двумя хозяйствующими субъектами", - добавил министр.



В понедельник в Брюсселе состоялась очередная встреча между Россией, Украиной и ЕК по транзиту российского газа через территорию Украины после 2019 года. По словам Новака, консультации на уровне министров планируется продолжить в мае.



Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

