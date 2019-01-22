WhatsApp запретит пересылать одно сообщение более пяти раз

Пользователи мессенджера WhatsApp лишатся возможности пересылать одно и то же сообщение более пяти раз во избежание распространения слухов и дезинформации. Об этом заявила в понедельник в Джакарте вице-президент по коммуникациям компании Facebook (владелец WhatsApp) Виктория Гранд.



"Мы налагаем ограничение [на пересылку] более пяти сообщений сегодня по всему миру", - приводит ее слова агентство Reuters. До последнего времени пользователи WhatsApp могли делиться посланиями с не более чем 20 пользователями или группами.



Впервые Facebook уменьшил число возможных перенаправленных сообщений с 250 до пяти на территории Индии в июле прошлого года. Это произошло после того, как среди пользователи соцсетей в стране распространилась недостоверная информация, приведшая к самосуду над пятью жителями индийского штата Махараштра, заподозренных в попытке похитить ребенка. В результате были убиты трое из пяти подозреваемых.



