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Появился трейлер второго сезона "Американских богов"
В Сети появился трейлер второго сезона сериала Американские боги от телеканала Starz. Телевизионное шоу снято по одноименной книге Нила Геймана.
Ролик демонстрирует как уже знакомых персонажей сериала, так и новых. По сюжету, новые боги подросли и хотят уничтожить старых богов, а потому назревает война.
В ролях в сериале снимаются Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер и Криспин Гловер. Режиссерами выступили Крис Бирн, Дэвид Слэйд и другие.
Выход второго сезона сериала состоится 10 марта 2019 года.
Источник: Корреспондент
09:30