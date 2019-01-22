Появился трейлер второго сезона "Американских богов"

В Сети появился трейлер второго сезона сериала Американские боги от телеканала Starz. Телевизионное шоу снято по одноименной книге Нила Геймана.



Ролик демонстрирует как уже знакомых персонажей сериала, так и новых. По сюжету, новые боги подросли и хотят уничтожить старых богов, а потому назревает война.



В ролях в сериале снимаются Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер и Криспин Гловер. Режиссерами выступили Крис Бирн, Дэвид Слэйд и другие.



Выход второго сезона сериала состоится 10 марта 2019 года.





