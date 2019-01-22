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Вышел трейлер супергеройского фильма "Шазам!"
В Сети появился трейлер супергеройского фильма Шазам! с Закари Ливаем в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале Warner Bros Pictures.
По сюжету фильма, юный 14-летний Билли наделен сверхспособностью, благодаря которой может превращаться во взрослого супергероя Шазама. В душе он по-прежнему является ребенком, однако он существует во взрослом могучем теле.
Свои умения ему придется применить для сражения со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.
Режиссером картины выступил Дэвид Ф. Сандберг. В ролях также снимаются Мишель Борт, Марк Стронг и Джимон Хонсу.
Выход фильма ожидается 5 апреля 2019 года.
Источник: Корреспондент
13:31