Неврологи пролили свет на новый метод борьбы с болями

Ученым из Стэнфорда удалось успешно подавить активность клеток мозга, которые интерпретируют сигналы о боли. Был проведен эксперимент: грызунов заставляли контактировать с неприятным температурным режимом или щипали. Это активировало миндалевидное тело мозга, которое обрабатывает эмоции, пишет The Daily Mail.



Когда клетки в миндалевидном теле блокировались, у животных продолжали вырабатываться сигналы о боли, но их мозг терял способность интерпретировать эти сигналы. Это заставляло грызунов держаться подальше от источника боли, но они не демонстрировали признаков дистресса вроде зализывания ран.



Также ученые произвели генетически модифицированные клетки миндалевидного тела мышей (в состоянии активности они начинали светиться). Чтобы подавить активность этих клеток, ученые заставили эти клетки экспрессировать рецепторы к экспериментальному препарату, ослабляющему активность клеток. Кстати, ранее было установлено, что травма миндалевидного тела снижает остроту ощущения боли. Однако, подчеркивают ученые, сигналы о боли должны вырабатываться, но не интерпретироваться.

