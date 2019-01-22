Додон планирует обсудить с Путиным проблемы экспорта через территорию Украины

Президент Молдавии Игорь Додон отправится на следующей неделе в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблемы экспорта, связанные с введенными с 1 января ограничениями на импорт ряда товаров через территорию Украины. Об этом глава республики сообщил в понедельник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".



"Есть проблема с транзитом наших товаров через территорию Украины. Именно поэтому мы поговорили с нашими партнерами в Москве и договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным", - сказал Додон.



Он напомнил, что 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда молдавских товаров, реализуя договоренности, достигнутые ранее президентами двух стран. Однако с 1 января вступило в силу другое постановление правительства РФ, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину. Додон сообщил, что направил письмо премьеру России Дмитрию Медведеву, в котором попросил рассмотреть пути выхода из сложившейся ситуации.



Пресс-служба Кремля пока не объявляла о предстоящей встрече президентов.

