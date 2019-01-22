Секрет субсидий «КЭШем»: борьба «Нефтегаза» за рынок сбыта

Только недавно мы рассказали про уловки виртуальной монетизации субсидий через специальные счета в «Ощадбанке», как была объявлена раздача их живыми деньгами в марте, накануне первого тура выборов. Внезапное решение правительства уже связали с предвыборной агитацией за действующего президента. Но это только часть правды. Инициатором проекта является «Нефтегаз», который таким образом хочет «пересчитать» потребителей и выдавить с рынка своих конкурентов – облгазы и газсбыты.



Еще в предыдущей статье мы догадались, что одной из главных целей монетизации субсидий является новая дополнительная верификация всех получателей. Чтобы открыть счет в “Ощадбанке” и созерцать, как приходят и уходят деньги, гражданину надо пойти в управление социальной защиты населения, подать заявление на монетизацию, а вместе с ней декларацию о доходах. А каждая проверка доходов – это шанс отсечь определенное количество “попрошаек”.



Вчера министр социальной политики Андрей Рева фактически подтвердил нашу версию, сказав, что сотрудники Министерства с апреля 2018 года работали над проверкой доходов субсидиантов. И смогли изрядно сократить список. Если в 2017 году помощь на оплату услуг ЖКХ получали около 6,9 млн. семей, то в 2018 году их число составило около 4 млн. А цены, между прочим, выросли.



То же самое фактически сказал глава НАК “Нефтегаз Украины” Андрей Коболев, комментируя в эфире «5-го канала» получение субсидий наличными: “Именно дав деньги потребителям, мы сможем четко отследить, какие счета являются фиктивными, то есть выявить, какие абоненты не существуют, ведь деньги воруются именно через несуществующих абонентов“.



Правда, интерес “Нефтегаза” не в отсечении отдельных граждан, а в том, чтобы “провести проверку пользовательских счетов и выяснить реальную ситуацию с субсидированием”: есть подозрение, что большинство облгазов в Украине включают в реестры несуществующих абонентов.



“Учитывая украинские реалии, есть вероятность того, что 90% облгазов также имеют фиктивные адреса, Приведу в пример “Кировоградгаз“, где после проверки мы выявили достаточное количество фиктивных адресов в абонентской базе”, – поведал телезрителям Коболев.



НАК не случайно все время ратовал, что при монетизации субсидий пользователь должен получать деньги на руки. И даже учинил публичный скандал, когда правительство выдало постановление о монетизации субсидий через спецсчета “Ощадбанка”.



Речь идет о том, что в нынешнем году НАК "Нефтегаз Украины" прекратит свое существование в прежнем виде. Наша ГТС уже передана в ПАО «Магистральные газопроводы Украины», который фактически не подконтролен НАКу. Руководят МГУ одобренные иностранными кредиторами топ-менеджеры. Таким образом, Запад будет самостоятельно контролировать поставки российского газа в Европу через наши трубы

Итак, что имеем в сухом остатке? НАК вышел на тропу войны за внутренний рынок сбыта газа. Его нынешнее финансовое состояние далеко не идеальное. Заработки от транзита газа скоро уйдут к международным кураторам нашей ГТС. Попытка содрать с правительства 102,9 млрд. грн. (компенсации льготных цен на газ для населения за период с октября 2015-го до конца июня 2018 года) успехом не увенчалась. По причине отсутствия в Кабмине такой уймы денег

Пресс-служба “Нефтегаза” назвала этой “первой зрадой в новом году” и с возмущением заявила, что замечания и предложения госкомпании не учтены. “Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на собственный счет и самостоятельно, без препятствий распоряжались ими. Вместо этого деньгами и дальше будут распоряжаться компании, оказывающие услуги”, – говорилось в сообщении “Нефтегаза”.Между этим выпадом и неожиданным решением правительства раздать субсидии в марте “кэшем” что-то должно было произойти. То ли пиарщики президента, пообщавшись с менеджерами “Нефтегаза”, пришли к выводу, что накануне первого тура выборов такой проект является обоюдовыгодным. То ли, как это часто бывает, позвонили из “вашингтонского обкома” и поддержали позицию Коболева.Наверное, не все понимают, в чем интерес его структуры. Интерес команды президента очевиден: раздать по тысяче нуждающимся (именно они получают субсидии) перед голосованием – беспроигрышный агитационный ход. И, главное, это законно, в отличие от гречки. Да и поименную перепись части избирателей можно попутно провести.А что “ловит” для себя “Нефтегаз”? Почему он так суетится из-за вопроса монетизации субсидий? Об этом большая часть комментаторов умалчивает. Во-первых, тема специфическая и, можно сказать, пикантная. Во-вторых, обсуждать выборы интереснее.Но мы все-таки приоткроем завесу тайны и расскажем, чего добиваются менеджеры “Нефтегаза” посредством раздачи субсидий в денежной форме. Тем более “Версии” уже писали об этом раньше, одними из первых.Итак, речь идет о том, что в нынешнем году НАК "Нефтегаз Украины" прекратит свое существование в прежнем виде. Наша ГТС уже передана в ПАО «Магистральные газопроводы Украины», который фактически не подконтролен НАКу. Руководят МГУ одобренные иностранными кредиторами топ-менеджеры. Таким образом, Запад будет самостоятельно контролировать поставки российского газа в Европу через наши трубы.Коболеву и его подчиненным, как мы писали, остается возделывать ниву внутреннего газотрейдерства и взять на себя продажу голубого топлива украинцам. Для этого 25 сентября 2018 года были созданы три коммерческие структуры: ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Украины» (для поставки газа населению); ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Тепло» (поставки для теплокоммунэнерго); ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Трейдинг» (поставки коммерческим клиентам).Но выйти им на рынок мешают “негодяи”, которые там уже сидят. В появившемся вчера интервью изданию “Новое время” Андрей Коболев прямо “наехал” на посредников, которые “по нашим оценкам, крадут от 1,5 млрд. до 3 млрд. кубических метров газа в год”. И добавил, что “посредники – это газсбыты Фирташа”, у них якобы 75-80% рынка.Столь прямолинейные заявления глава НАКа стал делать недавно. До этого вещи своими именами называл в основном его заместитель Юрий Витренко. Еще в 2017 году в интервью “Цензор.Бизнес” он заявил следующее (фрагменты цитат):«...в 2015 году бизнес по поставкам газа был разделен – от газораспределяющих компаний (облгазов) отпочковались сбытовые предприятия (облгаз-сбыты)......более 70% газораспределительных мощностей сконцентрировано в группе "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа......мы предложили правительству ускорить внедрение рынка в рознице, устранив облгаз-сбыты, на чьей стороне правительство, пока не ясно......собственником газа является "Нефтегаз". Мы его импортировали или добыли. Сейчас мы хотим иметь прямые отношения с потребителем, чтобы понимать, кто наш газ отобрал, кто за него заплатил, или не заплатил......мы не хотим посредников между нами и населением. Де-факто единственная функция, которую выполняют облгаз-сбыты – присылают платежки и собирают деньги с людей... Это функция платежного агента или коллектора....даже если мы сейчас решим вопрос с ценой и субсидиями, рынка не будет из-за облгаз-сбытов. Они могут заблокировать приход независимых поставщиков из-за того, что облгаз и облагаз-сбыт – связанные структуры”.Вот, собственно, и суть войны за рынок продажи газа населению. А также объяснение, почему “Нефтегаз” продавил выдачу “денежных премий” гражданам. Чтобы эти самые граждане показали свои паспорта в “Ощадбанке” или на “Укрпочте”, куда они придут за “мартовской тысячей”. И тем самым еще раз “верифицировались” как для льгот, так и для списков потребителей газа, которые нужны “Нефтегазу” для прямой (без посредников) поставки голубого топлива населению.Есть в этой конкурентной борьбе один нюанс. Ходят слухи, будто Коболев сумел убедить “вашингтонский обком”, что все газовые посредники – это “фирташевцы”, а потому абсолютное зло, которое надо удалить с рынка. Американцы не перепроверяли и якобы в эту версию поверили.Хотя есть мнение, что далеко не все облгазы и их убыточные "дочки" принадлежат опальному олигарху. Об этом еще в 2017 году заявила "Ассоциация газового рынка Украины", которая все это время выступает против передачи функций региональных газосбытовых предприятий НАК "Нефтегаз Украины".Они утверждают, что суть так называемой реформы – это "42 газсбыта предлагается заменить на одного поставщика – НАК. И при этом обязать потребителя закупать газ именно у НАКа по принципу "молчаливого согласия". Это не имеет ничего общего ни с интересами потребителей, ни с европейской моделью рынка" (конец цитаты).Поскольку в процессе передела рынка цены на газ нам никто снижать не собирается, потребителям от данной войнушки ни холодно, ни жарко. Точнее, было холодно, когда в процессе выдавливания конкурентов “Нефтегаз” не давал номинаций (говоря простым языком, не выделял объемы газа) теплоснабжающим предприятиям Смелы, Северодонецка, Первомайска и Шепетовки. Помните скандал начала ноября 2018-го? Дело там было не только в долгах поставщиков, а и в борьбе за рынок.P.S. Итак, что имеем в сухом остатке? НАК вышел на тропу войны за внутренний рынок сбыта газа. Его нынешнее финансовое состояние далеко не идеальное. Заработки от транзита газа скоро уйдут к международным кураторам нашей ГТС. Попытка содрать с правительства 102,9 млрд. грн. (компенсации льготных цен на газ для населения за период с октября 2015-го до конца июня 2018 года) успехом не увенчалась. По причине отсутствия в Кабмине такой уймы денег.Благо выборы подоспели. И раздача субсидий живыми деньгами накануне первого тура голосования оказалась той самой “ложкой”, которая хороша к обеду. Президент поддержал (деньги-то бюджетные). Правительство тоже согласилось, в надежде “перетрясти” списки получателей помощи.Что будет дальше с “наличными субсидиями”, сказать сложно. В бюджете на субсидии заложено 55 млрд. грн., из них на монетизированные – 20 млрд грн. В марте раздадут “кэшем” 6 млрд. грн. Вот и посчитайте, хватит ли денег после выборов.