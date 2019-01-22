ГБР возбудило уголовное дело в отношении действий Гриценко

Из выписки единого реестра досудебных расследований стало известно, что по скандальным обвинениям против Гриценко о передаче военного имущества и земли в Конча-Заспе ГБР возбудило уголовное № 6201800000000020 дело по ст. 364 ч.1. «Злоупотребление властью или служебным положением».

Это дело стало самым громким с момента создания Государственного Бюро Расследований. Сейчас уголовное производство расследует сразу два следователя – Данелян С.С. и Микитюк С.В.

В коротком изложении обстоятельств, которые доступны в ЕРДР, говорится:

«Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ «Инвестжитло», чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушении ст. 6 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» без разрешения Кабинета министров Украины».

Заявителем по делу указана общественная организация «Центр расследование коррупционных схем».

Таким образом, Анатолию Гриценко грозит ограничение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

Согласно уголовного кодекса ст. 364 ч.1. это:

«Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.»

Ранее, несмотря на громкий скандал в СМИ, после журналистского расследования касательно сделок с этой землей и имуществом Минобороны со стороны Анатолия Гриценко, лидеру партии «Гражданская позиция» удавалось избегать уголовного преследования. Но сейчас Анатолию Гриценко все же придется ответить на ряд неудобных вопросов, которые ранее ему задавали журналисты, но уже сейчас эти вопросы ему будут задавать следователи ГБР.