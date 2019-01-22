НКРЭКУ: январские платежи за газ рассчитаны в соответствии с законом и подлежат оплате

Платежи за газ для потребителей без индивидуальных счетчиков, выставленные облгазами в январе, рассчитаны в соответствии с законодательством, заявил глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Василий Котко в эфире "Громадского".



По его мнению, платежи, рассчитанные на основании норм потребления, установленных постановлением правительства №619 (от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014), которое вступило в силу вместо отмененного №203 (из-за нарушений регламента), рассчитаны корректно и потребителям следует их оплатить.



"В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, подтвержденные судом. Это абсолютно законные платежи и потребителям, по моему мнению, можно платить по этим платежам", – сказал В.Котко.



Он также добавил, что после того, как Кабинет министров утвердит новые нормы, потребителям, в случае переплаты, будет осуществлен перерасчет.



"Кабинет министров должен будет утвердить нормы потребления более-менее нормальные... И тогда облгазы будут вынуждены и осуществят перерасчет платежей", – сказал глава совета.



Ранее в НАК "Нафтогаз Украины", комментируя, ситуацию вокруг увеличения норм потребления в два-три раза, отметили, что в данной ситуации, к сожалению, согласно Кодексу газораспределительных систем, любая компания, осуществляющая поставку газа, при отсутствии у потребителя счетчика обязана применять нормы, установленные Кабмином.



"За неприменение действующих норм, к таким компаниям будут применять санкции налоговая и другие органы", – подчеркнули ранее в НАК, призвав потребителей, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию, для того чтобы мотивировать Кабмин как можно скорее установить "честные и современные нормы".



Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.



Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу нормы, установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.



На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия заниженных, по их мнению, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.

