Чижов: вопрос об ужесточении санкций ЕС против России в практическом плане не стоит

Вопрос об ужесточении экономических санкций Европейского союза против Москвы в практическом плане не стоит. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.



"Вопрос об ужесточении санкций в практическом плане на уровне ЕС не стоит", - заявил он.



В то же время, по его словам, "пока не накопилось воли политической, чтобы их [санкции] отменить".



Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ в марте 2014 года. 13 декабря 2018 года главы государств и правительств Евросоюза на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

