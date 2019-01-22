Порошенко пообещал повышение уровня жизни через три года

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что худшие времена для страны позади, а улучшение жизни граждане почувствуют максимум через три года. "Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет.

Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", - сказал Порошенко во вторник, выступая по случаю Дня соборности Украины.



По его словам, Украина определила для себя европейский путь, где высокий уровень жизни. Он также сказал, что страна уже провела ряд важных реформ, которые повысят уровень жизни граждан.



Курс на евроинтеграцию является основным внешнеполитическим курсом Украины. В ноябре парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванны Климпуш-Цинцадзе, избирательный процесс на Украине замедлит ее евроинтеграцию и внедрение стандартов НАТО в оборонных ведомствах.



Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

